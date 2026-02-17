Crimen en el carnaval: al joven lo mataron de un tiro en el cráneo

Los primeros informes en el caso por el brutal crimen de Brian Cabrera durante los festejos en el carnaval de la ciudad bonaerense de Mercedes revelaron que el joven de 18 años tenía un solo disparo en el cráneo, según confirmaron fuentes policiales y judiciales.

Luego de que se confirme una nueva detención en la causa, a cargo del fiscal Matías Lattaro, se supo que todavía no hay informe preliminar de la autopsia a la víctima, aunque sí se constata que tenia un sólo disparo, con orificio de entrada en la zona del cráneo.

“El proyectil se recuperó pero no es apto para cotejo, aunque sí se estableció que es calibre 22.”, detallaron los voceros consultados.

Otro punto que se incorporó en el expediente es que se equiparó dicho proyectil con los que estaban en el arma secuestrada, lo que resultó compatible.

Actualmente hay tres personas detenidas: un hombre de 53 años, una mujer de 33 y su hijo de 19, todos familiares entre sí.