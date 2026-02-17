Los vecinos a las trompadas con los ladrones ante la ausencia policial

Ante la ausencia policial en las calles de nuestra ciudad, los vecinos tienen que defenderse solos y arriesgando su propia vida de los ataques delictivos. En las últimas horas se registraron dos lamentables sucesos en diferentes barrios, y los dos tienen varios puntos en común, entre ellos la impunidad, ya que hasta el cierre de la presente edición no había personas aprehendidas.

Por un lado, un motociclista de 25 años fue atacado el domingo por una patota de, por lo menos 10 hombres, cuando circulaba por la zona de Plaza Rocha. Uno le arrojó una lata de cerveza, que le pegó en la cabeza y le hizo perder el control, por lo que terminó en el piso.

De inmediato, los agresores -que vestían camisetas de Gimnasia (anteayer se jugó el clásico con Estudiantes)- se le abalanzaron y lo molieron a trompadas y patadas. En medio de la batahola, le sustrajeron un morral negro, un celular, una billetera con dinero en efectivo, una gorra, prendas y toda la documentación personal. También intentaron quitarle la Zanella ZB, pero el damnificado se resistió y lo evitó.

Pese a la gravedad del incidente, los agentes de la fuerza ni siquiera consiguieron identificar a los responsables, que permanecen prófugos y cometiendo todo tipo de fechorías.

Zona liberada

En tanto, algo similar se registró alrededor de las 22 del domingo en las calles 138 entre 47 y 49 del barrio de San Carlos.

Hasta ahí llegó un hombre a bordo de su ciclomotor, que se preparaba a ingresar a la casa de su novia. Antes de que eso sucediera, lo sorprendieron tres motochorros. Rápidamente le hicieron saber sus exigencias y le pidieron sus pertenencias.

El perjudicado se resistió, soltó el vehículo y se lanzó en una pelea con los salvajes. Hubo piñas y patadas de ambos lados, hasta que los malvivientes, sorprendidos, resolvieron darse a la fuga con rumbo desconocido.

Lo único que pudo aportar la víctima es que los individuos circulaban en una moto vieja, sin plásticos. Si bien una cámara de seguridad de la zona registró parte del incidente, todavía los autores no fueron capturados.

Enojados por la situación, los vecinos del área pidieron un mayor compromiso policial, con patrullajes y rondas permanentes, ya que adujeron que se viven casos como el narrado de manera diaria.