Fusilaron a un joven durante el carnaval

Una noche de música y festejos populares terminó en una tragedia que conmociona a Mercedes, luego de que un joven de 18 años fuera asesinado a balazos en plena celebración del carnaval.

Brian Cabrera fue atacado a la 1 sobre la avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal. El episodio de violencia estalló tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor. Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de la víctima.

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La respuesta policial permitió la rápida identificación de los presuntos autores mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. En un operativo cerrojo, se aprehendió a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien “se le secuestró un arma que sería la utilizada en el homicidio”.