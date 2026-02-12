Conmoción y sospechas por la muerte de una beba en Ensenada

Un lamentable episodio ge­neró profunda conmoción tanto en la vecina localidad de Ensenada como también en nuestra ciudad, debido al fallecimiento de una beba tan solo un año y dos meses de vida, con un desenlace cargado de dudas y sospechas. La menor había sido trasladada hasta un centro de salud, donde murió poco después de ingresar y se sospecha que podría haber sufrido abusos.

El hecho se conoció cuando la pequeña fue trasladada hasta el Hospital Gutiérrez, proveniente de un domicilio de calle 127 entre 35 y 35 bis de El Dique. Según consta en el parte oficial al que accedió Trama Urbana, la menor presentaba un cuadro de convulsión al momento de ingresar al mencionado nosocomio y finalmente se confirmó su deceso en el lugar.

A partir de entonces comenzó una investigación para tratar de determinar qué era lo que había sucedido con ella. El personal que se hallaba en el centro de salud cumpliendo los adicionales realizó la denuncia mediante un llamado telefónico, y los efectivos policiales se entrevistaron con los médicos que atendieron a la beba para conocer más detalles.

Al momento del arribo al centro asistencial, se encontraba acompañada de sus padres, su tío y su abuela, quienes residen en el mismo domicilio y se hallaban al cuidado de la niña. Asimismo, de acuerdo a la información que trascendió, en el examen físico realizado, constataron que la menor presentaba signos de abuso sexual vaginal y anal.

Operativo policial

Una vez que se confirmaron los resultados del estudio, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de La Plata, quien dispuso la intervención del Gabinete de Abuso Sexual de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), a la vez que se labraron las actuaciones correspondientes bajo una causa caratulada como averiguación de causales de muerte.

En este sentido, se ordenaron una serie de pericias para confirmar las sospechas que los médicos detallaron en el informe. Entre otras cosas, se le realizó la operación de autopsia y se espera que, de esa forma, se obtengan más precisiones sobre la principal hipótesis del abuso.

A su vez, se montó un operativo policial en el domicilio en el que vivía la beba y sus familiares fueron trasladados hasta la comisaría Tercera de Ensenada, donde fueron notificados del comienzo de la causa. Con el correr de las horas, sus padres quedaron detenidos a la espera del avance en los análisis de laboratorio que puedan confirmar o rechazar las sospechas.