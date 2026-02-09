Atropelló a un motociclista en Villa Elvira, lo mató y escapó

Un nuevo accidente de tránsito fatal se registró en las últimas horas en las calles de nuestra ciudad, que continúa con un altísimo nivel de incidentes viales que terminan de la peor manera.

Fuentes policiales y judiciales le informaron ayer a este multimedio que todo tuvo lugar durante la madrugada de este domingo en las calles 80 entre 13 y 14 de la localidad de Villa Elvira. Allí, por motivos que hasta el cierre de la presente edición se investigaban, colisionaron de manera brutal un auto y una moto modelo XR de 150 cilindradas, sin patente.

A raíz del fuerte impacto, quien viajaba en el menor de los vehículos -lo hacía solo-, cayó al piso, pegó en el asfalto y quedó inconsciente. Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y poco después se hizo presente un patrullero. Los numerarios, al constatar la denuncia, convocaron a una ambulancia, cuyos paramédicos corroboraron la gravedad de la víctima y la trasladaron de manera urgente hasta el hospital Rossi.

Allí fue atendida por personal de la guardia, aunque estos poco pudieron hacer. El hombre padecía múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo, y terminó falleciendo por los traumatismos sufridos.

En cuanto al conductor del coche, se dio a la fuga sin asistir al damnificado, aunque gracias a las cámaras de seguridad y diferentes testimonios, logró ser identificado. Se trata de un individuo domiciliado en Los Hornos, y hasta ahí fueron los detectives. Lo aprehendieron y lo pusieron a disposición de la Justicia, por el delito de “homicidio culposo y abandono de persona seguida de muerte”. Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción número 10 de Delitos Culposos.

El rodado, un Fiat Palio Weekend de color gris fue secuestrado y será sometido a diversas pericias.

La Justicia dispuso las diligencias de rigor para determinar la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades. Ya son ocho las muertes en lo que va del año por accidentes de tránsito en la región.