El hombre que murió en Punta Lara tenía denuncias por abuso

Luego de la terrible noticia ocurrida en Punta Lara, donde la Policía encontró el cuerpo sin vida de un jubilado en la zona del Parador 4, ahora se conocieron detalles de la causa. Cabe mencionar además que la autopsia determinó que fue un suicidio.

Según fuentes consultadas por Trama Urbana, el sujeto había sido denunciado penalmente el 31 de enero por reiterados abusos contra un menor de 16 años. La denuncia se llevó a cabo en la comisaría Segunda de Ensenada y era llevada adelante por la UFI 11.

En dicha investigación, los elementos aportados por familiares del fallecido, que era exfuncionario municipal de Ensenada, serían coincidentes con la hipótesis de suicidio que finalmente confirmó la autopsia.

En cuanto a la causa de muerte del implicado, la autopsia confirmó que fue shock traumático irreversible e hipovolémico provocado por uno de los tres disparos que se efectuó, que perforó el corazón.

Sorprendentemente, el estudio determinó que el disparo craneal no ingresó en la masa encefálica y que en su lugar, el proyectil pasó por debajo de la bóveda craneana y detrás de los ojos, sin dañar el cerebro.