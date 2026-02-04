Paseaba con su pareja, se encontraron con el ex y se agarraron a las trompadas

Momentos de extrema tensión se vivieron debido a una violenta pelea en un lugar público en el que un hombre se encontró con su exnovia y su nueva pareja y terminó a las trompadas con el actual novio de la mujer.

El altercado sucedió en el hall del museo MAR de Mar del Plata, ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara, generando la sorpresa de los presentes en el recinto cultural. La situación fue filmada y se viralizó en redes sociales.

De acuerdo a lo que trascendió, el conflicto se habría originado cuando uno de los involucrados visitaba el mencionado espacio junto a su pareja y se encontró de manera inesperada con el exnovio de la mujer.

En un primer momento, se produjo un fuerte intercambio verbal cargado de insultos y reproches, pero rápidamente escaló a una pelea física, ante la atónita mirada de quienes estaban allí.

El enfrentamiento incluyó gritos, corridas, golpes de puño y patadas y se extendió durante varios minutos en el interior del museo donde varios visitantes intentan intervenir para separarlos, aunque sin lograrlo de inmediato.

Mientras los hombres intercambiaban trompadas, muchas familias que estaban visitando el lugar trataron de alejarse, ya que muchas de ellas estaban acompañadas de niños. Es así que la tensión copó el escenario y algunos de los que estaban allí optaron por grabar la dantesca situación, viralizando luego los videos a través de las redes sociales.

Por otro lado, se supo que el acontecimiento se controló rápidamente luego de la intervención del personal de seguridad del museo, quienes finalmente lograron separar a las partes y poner paños fríos a los involucrados.

Afortunadamente, ninguno de los dos hombres involucrados resultó con heridas en esta violenta situación en el reconocido espacio cultural de la ciudad costera.