Murió un hombre en el estacionamiento de la República de los Niños

Un hombre murió en el estacionamiento del predio de la República de los Niños, en la ciudad de La Plata, luego de sufrir una descompensación que, de acuerdo a las primeras informaciones brindadas por fuentes del caso, sería compatible con un infarto.

Tras el hecho, se hicieron presentes efectivos policiales y personal de Policía Científica, que llevaron adelante las pericias correspondientes en el lugar donde se produjo el fallecimiento. El deceso ocurrió sin que se registraran signos de violencia ni la participación de terceros, aunque las circunstancias aún son materia de investigación.

La víctima fue identificada como Raúl Héctor Gatica, viudo, con domicilio en el barrio porteño de Boedo. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N°17 de La Plata, en turno, conducida por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

En el marco de la investigación, la fiscalía ordenó la realización de la autopsia para confirmar las causas del fallecimiento, el relevamiento de las cámaras de seguridad del predio y la incorporación de la historia clínica del hombre al expediente judicial, con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el deceso.