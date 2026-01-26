Celebraba un cumpleaños y lo fusilaron a tiros

Un hombre de 40 años fue ejecutado en las últimas horas a balazos en la localidad mendocina de Perdriel tras una discusión vecinal originada por ruidos molestos, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a lo señalado, el violento episodio ocurrió en la intersección de las calles Costa Flores y Thames, donde la víctima, identificada de manera oficial como Gerardo Mauricio Giménez, se encontraba festejando un cumpleaños.

Lo que comenzó como un reclamo por el volumen de la música escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque armado contra la vivienda, terminando con la vida del damnificado de un certero disparo en el pecho.

Poco después efectivos policiales se desplazaron al lugar tras recibir reiterados llamados al servicio de emergencias 911, que alertaban sobre una ráfaga de disparos en la vía pública. Según puntualizaron los portavoces, el agresor habría interrumpido la celebración bajo una lluvia de insultos que derivó en un enfrentamiento fatal.

Elementos incautados

Giménez fue trasladado de urgencia al Hospital Central, pero los médicos no pudieron salvarlo debido a la gravedad de la herida de arma de fuego recibida en el sector derecho del tórax y que le quitó la vida en cuestión de minutos.

En un rápido operativo cerrojo, numerarios de la fuerza lograron detener al presunto homicida, un joven de 26 años que caminaba por las inmediaciones junto a una mujer y a una menor de edad. Al momento de la captura, el sospechoso -quien presentaba lesiones en el rostro- tenía en su poder un cuchillo de cocina pero no una pistola.

En la escena del crimen, los peritos de la Policía de Mendoza recolectaron vainas servidas de calibre 9 milímetros y de escopeta 12.70, evidencias que complican la situación del detenido.

La fiscalía de Luján de Cuyo, a cargo de la investigación, dispuso el traslado del agresor a la Comisaría 11°. Las autoridades confirmaron que tanto la víctima como el victimario poseían antecedentes penales previos.

Mientras se esperan los resultados finales de las pericias balísticas y la autopsia sobre el cadáver del Giménez, el barrio permanece conmocionado por un hecho de sangre que transforma un festejo familiar en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.