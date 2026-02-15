Atropelló a una joven, la mató y huyó: buscan al conductor

Un trágico episodio generó conmoción en la localidad platense de Villa Elvira, donde una joven de 18 años fue encontrada sin vida tirada en un zanjón. Rápidamente comenzó una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido y se descubrió que había sido atropellada por un automóvil, cuyo conductor, en lugar de quedarse para asistirla, escapó a toda velocidad.

Según pudieron reconstruir los detectives, todo sucedió durante la mañana de ayer en la zona de las calles 3 y 96, donde la chica fue hallada sin vida en la vía pública. Tras ello, se desplegó un amplio operativo policial en el lugar de los hechos, del cual participaron también los médicos del SAME y el personal de la guardia urbana local.

Mediante la pesquisa lograron determinar la identidad de la víctima, tratándose de Eugenia Carril. Asimismo, se pudo comprobar que la damnificada estaba regresando a su domicilio luego de salir de la facultad y que había descendido del un colectivo de la Línea Este, ramal 14, sobre la avenida 7 y 96, por lo que había emprendido entonces el camino hacia su casa.

Por otro lado, se supo que su familia la estaba buscando desde la noche anterior, debido a que había perdido todo contacto con ella. Lamentablemente, con el correr de las horas, su cuerpo apareció a un costado del camino, en una zanja. A partir de entonces, la hipótesis con más fuerza era que había sido atropellada, algo que se confirmó tras el relevamiento de las cámaras de vigilancia.

Buscan al conductor

En este sentido, se recolectaron imágenes que captaron a un vehículo con características similares a una Chevrolet Meriva que realizó una maniobra de esquive y luego aceleró. Asimismo, otra grabación captó a la joven caminando a las 22:26 por la calle 96, de 4 hacia 3; justo un minuto antes de que el mencionado coche pasara también por allí.

Como parte del trabajo realizado, los peritos de la Policía Científica reunieron una serie de pedazos de plástico que pertenecerían al rodado involucrado en la embestida, los cuales serán analizados.

En tanto que, tras la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción en turno de La Plata, comenzó una investigación para tratar de encontrar al vehículo involucrado y a su conductor, quien, vale remarcar, se dio a la fuga por lo que podría caberle la figura de abandono de persona.