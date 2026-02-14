Trágico choque en la Ruta 2: murió un joven en el kilómetro 191

Un trágico accidente vial se registró en el kilómetro 191 de la Ruta 2, en jurisdicción de Castelli, donde un joven de 20 años perdió la vida tras un violento choque entre dos vehículos. El hecho es investigado como homicidio culposo.

Por causas que aún se intentan establecer, colisionaron una Ford EcoSport gris y una Toyota Hilux gris, cuando circulaban por el carril ascendente de la traza. Según la información oficial, el sector donde ocurrió el impacto es recto y las condiciones climáticas eran buenas, con cielo despejado al momento del siniestro.

Como consecuencia del fuerte impacto, falleció en el lugar el conductor de la EcoSport, identificado como Sebastián Traverso, de 20 años y oriundo de Castelli. Personal de emergencias constató el deceso en el lugar.

La Toyota Hilux era conducida por Pablo Cortes, de 55 años, quien viajaba acompañado por Andrea Agariz, de 47. Ambos fueron trasladados al Hospital de Castelli con lesiones que están siendo evaluadas, aunque en principio no revestirían riesgo de vida.

De acuerdo a los primeros datos recabados por los investigadores, la causa aparente del choque habría sido una mala maniobra, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las pericias accidentológicas correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Castelli, a cargo del fiscal Bruno Hermosa, quien dispuso una serie de medidas para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro fatal.