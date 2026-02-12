Lo vio con su ex y le partió un botellazo en la cabeza

Un joven pelea por su vida luego de haber sido brutalmente atacado a botellazos por otro, que lo vio en las últimas horas con su exnovia en las calles de nuestra ciudad, informaron ayer fuentes policiales y judiciales abocadas a la investigación.

De acuerdo a los voceros consulados, la historia comenzó de manera casual la noche del martes, cuando dos amigos se encontraron y fueron a charlar al Parque Alberti. Allí conocieron a dos mujeres y, luego de un rato, una de ellas le pidió a la después víctima, identificada por las siglas M. M. Si la podía acercar a su casa, en Tolosa.

El muchacho, de 26 años, accedió y la trasladó hasta las calles 18 entre 529 y 530, dentro de La Favela. Una vez que la dejó, fue hasta un kiosco ubicado en la esquina y entonces surgieron dos individuos. Uno era el ex de la mujer, que la vio descender del rodado del damnificado. El otro era un allegado suyo.

Internado

Sin mediar palabra, se acercaron y el antiguo novio de la joven le revoleó un objeto contundente, que luego sería identificado como una botella. Esta pegó en la cabeza de M. M., y cuando se recuperó le pidió ayuda al amigo con el que había ido al parque.

Este lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Rossi, donde ingresó a la guardia alrededor de las 3.40. Los médicos constataron que había recibido un botellazo, que le provocó contusiones y cortes en el cuero cabelludo. Fue asistido y derivado luego, por la gravedad del estado, hasta la Unidad de Terapia Intensiva, donde hasta el cierre de la presente edición permanecía internado.

Tomó intervención la comisaría Sexta, con jurisdicción en la zona, cuyos agentes llevaron a cabo las tareas de rigor para dar con los implicados. Para ello, analizan cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y tratan de dar con testigos.

Investiga el sangriento incidente la Unidad Funcional de Instrucción número 8 de la ciudad de La Plata, donde se abrió un expediente penal caratulado por el momento como “averiguación de ilícito y lesiones”.

Pese a la magnitud de lo ocurrido, los numerarios todavía no pudieron localizar a los dos hombres involucrados y, lo que es peor, ni siquiera los encuentran identificados. Sí los pesquisas aseveraron que no se trató de un robo ni de un intento de robo, sino de un ataque en el marco de un rapto de furia.