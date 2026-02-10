Investigan a presos de Olmos por extorsionar al soldado que se suicidó en Olivos

En el marco de la causa en la que se investiga el suicidio de un joven soldado en la Quinta de Olivos, trascendió que el ojo está puesto en una serie de detenidos que lo habrían extorsionado momentos antes del trágico desenlace. Uno de los reos que tiene puesta la lupa de la Justicia es un hombre que está alojado en el penal de Lisandro Olmos.

Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, serían al menos siete los presos habrían extorsionado a Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se quitó la vida el pasado 16 de diciembre en la Quinta presidencial. Al parecer, utilizaban un perfil falso y se hacían pasar por una mujer en una reconocida aplicación para coordinar citas.

En ese marco, aseguraron que los sospechosos se contactaron con Gómez a través de la app con un usuario apócrifo denominado “Julieta Ayelén Cardozo”. Además, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, encargada de la pesquisa, explicó que los reclusos operaban principalmente desde la Unidad Carcelaria N° 36 de la ciudad bonaerense de Magdalena y en la 26 de Lisandro Olmos.

Asimismo, trascendió se llevaron adelante varios allanamientos con distintos objetivos que apuntaban a casos similares. En tanto que, de acuerdo al parte oficial además de la mencionada unidad penitenciaria, los operativos también se realizaron en distintos domicilios de las localidades de Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande.

Sigue la investigación

“Durante todas estas semanas, a partir de un instrumento, de una carta, se encontró una pista. En los primeros párrafos de la carta había una referencia a una app de citas y se empezó la investigación”, explicó la ministra de Seguridad y, al mismo tiempo, subrayó que, a partir de ese dato, la Justicia dio con la aplicación Evermatch.

Como parte de la pesquisa para tratar de esclarecer el caso, las autoridades creen que se trata de una aplicación en las que las personas entablan conversaciones con mujeres que no existen y que luego son extorsionadas por quienes están verdaderamente detrás de esos perfiles falso.

Por último, señalaron que detectaron “envíos de fotos, ni siquiera subidas de tono, sino bajadas de cualquier lado. A medida que se empezó a trabajar con los teléfonos, se encontró que había tres personas que estaban presos en el Servicio Penitenciario de la Policía de la provincia de Buenos Aires”.