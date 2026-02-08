Violento choque en la General Paz

El accidente ocurrió poco antes de las siete de la mañana en dirección a Puente La Noria. Tres ocupantes quedaron atrapados y fueron liberados por Bomberos en un operativo de alta complejidad. El SAME activó el protocolo de atención masiva, con seis móviles terrestres y un helicóptero que trasladó a un joven en estado delicado al Hospital Santojanni. Otros pacientes fueron derivados a los hospitales Grierson y Santojanni, mientras uno recibió asistencia en el lugar.