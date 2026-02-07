Atraparon al chacal que violó a una menor en Miramar

Un hombre fue detenido acusado de haber sido quien violó a una adolescente en Miramar a fines de enero, lo que provocó una intensa investigación debido a la falta de información y de cámaras de seguridad en la zona de la calle 33 y Costanera, lugar donde ocurrió el ataque.

El capturado fue identificado con las silgas R. G. D., y los voceros reportaron que llegaron hasta él “tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, inspecciones oculares sobre lugar del hecho y zona aledañas, búsqueda de testigos y recepción de testimonios que fueron armando las secuencias antes del suceso y posterior al mismo, luego de haber obtenido un reconocimiento fotográfico del presunto autor del ilícito”.

La violación ocurrió el pasado 29 de enero a la madrugada cuando la víctima se encontraba con un amigo y, cerca de la playa, fueron abordados por un sujeto, de unos 40 años, quien los amenazó con un cuchillo.

El agresor les ató los pies y, mediante intimidación, los obligó a despojarse parcialmente de sus prendas de vestir, para luego cometer los actos de violencia sexual contra la menor.

Los dos adolescentes lograron huir del ataque tras repeler la agresión y allí el individuo les sustrajo el celular, para luego darse a la fuga. Ambos menores pidieron ayuda en la vía pública y desde ese momento se dio a la exhaustiva investigación a cargo del fiscal Rodolfo Moure de la UFI Descentralizada de Miramar.

“Caso difícil”

Durante los días posteriores, los investigadores indicaron que se trataba de un caso difícil debido a la falta de cámaras de seguridad en el lugar del hecho.

Aún así, tras el rápido relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, sumado a inspecciones oculares sobre lugar del hecho, búsqueda de testigos y recepción de testimonios, se logró obtener un reconocimiento fotográfico del presunto autor del ilícito por parte de un testigo entrevistado que aportó información de interés para el esclarecimiento del hecho.

Con la autorización del Juez de Garantías interviniente, se realizó el operativo donde se concretó la captura del atacante en el barrio Marines de Miramar, a pocos metros de la casa de sus padres.