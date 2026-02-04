Accidente en 13 y 32: una persona estaba corriendo y fue atropellada por una moto

Por la mañana se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las avenidas 13 y 32, donde una persona que realizaba actividad física, estaba corriendo por la rambla fue embestida por una motocicleta que circulaba desde la zona del distribuidor en dirección al casco urbano.

Como consecuencia del impacto, tanto la persona que realizaba actividad física como quien manejaba la motocicleta resultaron heridas, y debieron ser asistidas por personal del SAME, que las trasladó en ambulancia para su evaluación médica. El hecho motivó el corte parcial de la circulación en el carril que une Tolosa con el centro de La Plata.

Vecinos de la zona señalaron que se trata de un cruce con reiterados antecedentes de siniestros viales. Las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.