Desesperada búsqueda de un joven en La Plata: se tomó un DiDi moto y no se supo más nada de él

Un joven de 26 años es intensamente buscado en La Plata luego de haber tomado un viaje en DiDi moto el viernes cerca de las 19.30 en la zona de 24 entre 62 y 63. Desde ese momento no volvió a ser visto y su familia radicó la denuncia para dar con su paradero.

Según relataron sus allegados, Mauro Fernández había indicado que se dirigía hacia 7 entre 69 y 70, pero nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse con su entorno. Con el correr de las horas y ante la falta de noticias, sus familiares realizaron la denuncia en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, donde se inició un operativo para reconstruir el recorrido que realizó tras abordar la moto.

Al momento de desaparecer, el joven vestía un short gris, una remera turquesa y zapatillas. Sus familiares y amigos difundieron esos datos para facilitar su identificación y pidieron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato al 911. Mientras avanza la investigación, crece la preocupación y se aguardan novedades sobre su paradero.