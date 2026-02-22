Mató a su novia y se atrincheró junto al cadáver

Un violento femicidio generó profunda conmoción, en el que un joven asesinó a su pareja a tiros y luego se atrincheró en la vivienda junto al cadáver de la víctima. Después de arduas negociaciones con las autoridades, finalmente el sujeto se entregó y quedó detenido a disposición de la justicia.

De acuerdo a la información que trascendió sobre el hecho, todo ocurrió en una casa de la localidad santiagueña de Las Tinajas, perteneciente al departamento Moreno, donde el implicado de 23 años mató a su novia de 22. Posteriormente, la chica fue identificada de manera oficial como Thania Santillán.

De la investigación se desprende que los vecinos del barrio habían visto al hombre en las inmediaciones, con un arma de fuego en la mano, por lo que dieron un pronto aviso a la Policía. Sin embargo, cuando llegaron los efectivos el acusado ingresó a la vivienda donde perpetró el asesinato, se negaba a salir e incluso amenazaba con quitarse la vida.

A partir de entonces comenzó un operativo especial, motivando un gran despliegue en la zona, con la participación del USAR y la Guardia de Infantería. El femicida se negaba a salir de la finca y se atrincheró con el cuerpo de la joven durante varias horas en las que se registraron intensas negociaciones para que no se suicidara.

Se realizaron pericias

Finalmente, en medio de un clima de suma tensión, el personal policial logró convencer al implicado, quien durante la tarde depuso su actitud y se entregó ante las autoridades.

Por su parte, la fiscal que quedó a cargo de la instrucción se hizo presente en el lugar y solicitó que se realice la autopsia de la víctima, como así también el peritaje balístico en el arma que utilizó el asesino, quien está acusado por el delito de femicidio.

En tanto, amigas de la mujer volcaron en las redes sociales diferentes mensajes cargados de dolor para despedirla: “Que mierda todo, que asco todo. Una compañera, una amiga inmensa, tu luz es y será inmensa. Que alegría haber compartido esta vida”, decía uno de los tantos posteos dedicados a la chica.

Las jóvenes recordaron a Thania como una persona alegre y solidaria, y coincidieron en el reclamo de justicia frente a este hecho, que conmocionó a todos la pequeña localidad de Las Tinajas.