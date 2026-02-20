Rescatar para sobrevivir: liberaron a más de 20 perros de un criadero ilegal en San Carlos

Más de 20 perros fueron rescatados de un criadero clandestino en la zona de San Carlos, en La Plata, donde permanecían en estado crítico y expuestos a un entorno insalubre. El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en 47 entre 140 y 141, tras una investigación por maltrato animal.

El operativo fue impulsado por la UFI N° 17, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, y contó con la participación del rescatista Ezequiel Kelo. Según fuentes del caso, el lugar funcionaba sin ningún tipo de habilitación y los animales vivían en condiciones de abandono, sin atención sanitaria ni cuidados básicos.

De acuerdo a lo reconstruido, los perros estaban originalmente al cuidado de una mujer que falleció meses atrás. Desde entonces, su pareja quedó a cargo del domicilio y de los animales, situación que derivó en el deterioro extremo del lugar.

Durante el allanamiento se constató la presencia de más de 20 perros —entre ellos caniches toy— en un ambiente considerado infeccioso. El hombre fue imputado por actos de crueldad animal, mientras que los animales quedaron bajo resguardo para su recuperación.