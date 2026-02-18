Un capitán de la Policía Bonaerense abatió a un motochorro

Un capitán de la Policía Bonaerense abatió a un presunto motochorro durante un intento de robo ocurrido. Según se supo, el hecho se registró cuando el efectivo se desplazaba hacia su domicilio y advirtió que era seguido por una motocicleta con dos ocupantes.

Todo sucedió durante la noche en la localidad de Billinghurst, partido de General San Martín, en el noroeste del Gran Buenos Aires. Al respecto, trascendió que los sospechosos habrían intentado interceptarlo, presuntamente con fines de robo. Acto seguido, el agente se identificó y le dio la voz de alto, realizando, además, al menos un disparo con su arma reglamentaria.

La bala impactó en uno de los atacantes y el disparo resultó ser mortal. En ese marco, el acompañante del rodado falleció prácticamente en el acto y en el lugar, mientras tanto que el conductor logró darse a la fuga, huyendo a gran velocidad perdiéndose entre las calles del barrio. Por tal motivo, es intensamente buscado por los investigadores.

El capitán se encontraba de civil al momento del episodio. En este mismo sentido, las fuentes policiales indicaron que el agente reaccionó ante una situación que consideró de inminente peligro, tanto para su integridad física como para la de terceros que circulaban por la zona, por lo que podría caberle la legítima defensa.

Investigación

Las autoridades de la jurisdicción intervinieron en el hecho y se dio aviso a la fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Martín. En el lugar se realizaron los peritajes balísticos correspondientes y el secuestro del arma reglamentaria del efectivo, a fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo fatal.

Por lo pronto, como primera medida, se ordenó la aprehensión del oficial para tomarle declaración testimonial, a la vez que se realizaron distintas medidas de prueba. De todos modos, resolvió otorgarle la libertad mientras continúe la investigación.

En tanto, se espera que el caso avance también para poder identificar no solamente al presunto ladrón abatido, si no también a su socio delictivo que logró escapar. Por último, cabe remarcar que la causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo.