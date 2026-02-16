Luego de una intensa búsqueda, se entregó el conductor que atropelló y mató a Eugenia Carril

Profundo dolor causó la muerte de Eugenia Carril, la chica de 18 años que falleció al ser atropellada por un automovilista en la zona de 3 y 96, cuando se dirigía caminando hacia su hogar. Luego de casi 48 horas de permanecer prófugo, finalmente el implicado se entregó.

Como informó diario Hoy, la damnificada se había bajado del colectivo de la línea Este en la esquina de 7 y 96 y desde allí caminó hacia su casa. No era lejos, tenía que recorrer apenas 700 metros hasta llegar a su hogar, algo que nunca iba a suceder.

Quizás por algo del destino y simplemente mala fortuna, pero lo cierto es que haberse equivocado de colectivo le terminó, lamentablemente, costando la vida. Es que en lugar de viajar en el Este 16, que la hubiera dejado en la puerta de su casa, subió a un Este 14, por lo que tuvo que bajarse en 7 y 96 y desde allí caminar a su casa en 1 y 96.

No obstante, cuando se encontraba apenas a dos cuadras, el conductor de una Chevrolet Meriva la atropelló por atrás, matándola prácticamente en el acto. Su cuerpo cayó en la zanja que hay al costado del camino y nadie la encontró hasta la mañana siguiente.

Entre el pasto alto, la oscuridad y que el auto no se detuvo, nadie salió a ver qué había sucedido; algunos simplemente escucharon un ruido pero, al no notar nada, los vecinos siguen con sus cosas. Su familia, por otro lado, comenzó a buscarla desesperadamente.

No fue hasta la mañana del sábado que llegó la peor noticia: el cuerpo de Eugenia estaba tirado en un zanjón. Al revisar las cámaras, la Policía vio cómo un automovilista la atropellaba y la dejaba abandonada al costado del camino.

Se inició de esta manera la búsqueda del sospechoso, quien resultó ser nada más y nada menos que un hombre de 41 años y domiciliado a pocos metros de la casa de la víctima. Si bien se mantuvo al margen de la ley por casi dos días, finalmente al ver que la Policía se acercaba cada vez más se entregó en la DDI cerca de las 11 AM del domingo.

Ahora, el sospechoso permanece alojado en la sede policial y deberá responder por el delito de “Homicidio culposo agravado por la conducción automotor y por haber abandonado a la víctima a su suerte ni prestar auxilio”.

Cabe mencionar que, según se informó, el hecho habría sucedido cuando el sujeto volvía de realizar unas tareas de pintura en una casa de Sicardi. Asimismo, a la mañana siguiente de haber atropellado y matado la joven, fue de nuevo hasta su trabajo, pidió dinero adelantado y se fugó.