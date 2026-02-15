Primicia: se hacía pasar por jefa del Servicio Penitenciario y cobraba por falsas capacitaciones

Una mujer fue acusada de realizar varias estafas, bajo un vil engaño en el que se hacía pasar como presunta jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense. La implicada les pedía dinero a sus víctimas bajo la excusa de supuestas capacitaciones que se realizarían en una plaza de nuestra de ciudad.

Además, solicitaba pagos por diversos conceptos, como la compra de uniformes y otros gastos asociados a la presentación y el proceso de ingreso.

Mediante mensajes con los damnificados, se jactaba de tener vinculación con las autoridades del SPB y hasta aseguraba poder acordar reuniones con altos rangos.

“Ustedes entran como acomodados”, se la escucha en uno de los tantos audios que forman parte de la investigación. A través de este esquema, logró engañar a muchas personas creando falsas expectativas.

La denuncia se presentó con la inclusión de un testigo protegido, quien ha proporcionado información relevante sobre sus actividades.

Finalmente, tras un operativo, la capturaron infraganti en una plaza platense.