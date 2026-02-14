“La Toretto” sufrió un ataque de pánico en medio de la audiencia que definió su juicio

Felicitas Alvite, conocida mediáticamente como “La Toretto”, se presentó a primera hora del viernes en los Tribunales de La Plata, en donde se la notificó de la fecha del juicio por atropellar y matar a un ciudadano que circulaba en moto. De acuerdo con la disposición judicial, las jornadas están previstas para el 2, 3 y 6 de noviembre de 2026.

En este sentido, familiares de la víctima, Walter Armand, junto a organizaciones sociales se hicieron presentes en las puertas del tribunal para exigir justicia y reclamar que no haya más demoras.

La audiencia comenzó a las 8:30 a cargo de la jueza Silvia Hoeer, y en primera medida definió la fecha del juicio que debatirá la acusación contra Alvite. A continuación, fueron presentadas las pruebas que se van a utilizar durante el juicio, y se descartaron aquellas pruebas que no serán tomadas en cuenta, al igual que se acortó la lista de testigos.

En este marco, los jueces escucharon a las partes y fijaron el cronograma para el debate oral que determinará el futuro de la acusada de 23 años, que irá a juicio oral acusada de atropellar y matar a Armand durante la madrugada del 12 de abril de 2023 sobre la avenida 13, entre 531 y 532. Alvite circulaba a alta velocidad y sin respetar los semáforos en rojo, según se pudo constatar en las cámaras de seguridad municipales.

En principio, el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Delitos Culposos de La Plata, imputó a la influencer por el delito de homicidio culposo. No obstante, la carátula dio un giro y será juzgada por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena con una máxima de 25 años de prisión.

Durante la audiencia, Alvite sufrió un ataque de pánico y tuvieron que evacuar la sala para poder asistirla por personal de salud de UDEC. Luego de recibir atención médica, la acusada se retiró del edificio acompañada por su familia.