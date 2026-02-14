“La Toretto” sufrió un ataque de pánico en medio de la audiencia que definió su juicio
El caso se encuentra caratulado como homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena de entre 8 a 25 años de prisión. Comenzará el 2 de noviembre.
Felicitas Alvite, conocida mediáticamente como “La Toretto”, se presentó a primera hora del viernes en los Tribunales de La Plata, en donde se la notificó de la fecha del juicio por atropellar y matar a un ciudadano que circulaba en moto. De acuerdo con la disposición judicial, las jornadas están previstas para el 2, 3 y 6 de noviembre de 2026.
En este sentido, familiares de la víctima, Walter Armand, junto a organizaciones sociales se hicieron presentes en las puertas del tribunal para exigir justicia y reclamar que no haya más demoras.
La audiencia comenzó a las 8:30 a cargo de la jueza Silvia Hoeer, y en primera medida definió la fecha del juicio que debatirá la acusación contra Alvite. A continuación, fueron presentadas las pruebas que se van a utilizar durante el juicio, y se descartaron aquellas pruebas que no serán tomadas en cuenta, al igual que se acortó la lista de testigos.
En este marco, los jueces escucharon a las partes y fijaron el cronograma para el debate oral que determinará el futuro de la acusada de 23 años, que irá a juicio oral acusada de atropellar y matar a Armand durante la madrugada del 12 de abril de 2023 sobre la avenida 13, entre 531 y 532. Alvite circulaba a alta velocidad y sin respetar los semáforos en rojo, según se pudo constatar en las cámaras de seguridad municipales.
En principio, el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Delitos Culposos de La Plata, imputó a la influencer por el delito de homicidio culposo. No obstante, la carátula dio un giro y será juzgada por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena con una máxima de 25 años de prisión.
Durante la audiencia, Alvite sufrió un ataque de pánico y tuvieron que evacuar la sala para poder asistirla por personal de salud de UDEC. Luego de recibir atención médica, la acusada se retiró del edificio acompañada por su familia.