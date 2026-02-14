Tragedia en Villa Elvira: confirmaron identidad de la joven hallada sin vida en una zanja

La mañana del sábado se vio marcada por una fuerte conmoción en el barrio platense de Villa Elvira, luego de que vecinos de la zona alertaran al 911 al encontrar el cuerpo de una mujer tirado en una zanja, en la intersección de 3 y 96. Con el avance de las primeras horas de trabajo policial, las autoridades confirmaron que la víctima es Eugenia Carril, una joven de 18 años que había sido buscada por su familia desde la noche anterior, cuando no regresó a su domicilio tras salir de la facultad.

Efectivos de la comisaría Octava, junto a personal del Comando de Patrullas y peritos de Policía Científica, se presentaron en el lugar tras el aviso de los vecinos, preservaron la escena y recolectaron evidencia. El hallazgo del cuerpo en plena vía pública generó consternación en el vecindario.

Según reconstrucciones preliminares, la joven había descendido de un colectivo urbano —línea Este, ramal 14— en la madrugada del viernes en la zona de 7 y 96 y se dirigía a pie hacia su casa en 1 y 96, cuando se perdió contacto con sus allegados.

El cuerpo presenta signos de golpes, lo que abrió una de las líneas de investigación más firmes: que la joven podría haber sido víctima de un atropello con abandono. Esa hipótesis toma fuerza con imágenes de cámaras de seguridad cercanas que serán analizadas por la justicia. Sin embargo, desde el equipo fiscal a cargo sostienen que aún no está confirmada oficialmente, y las pericias continúan.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 de La Plata, que coordina las diligencias para determinar el origen del hecho y posibles responsabilidades.