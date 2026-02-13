El joven encontrado muerto en Autopista pertenecía a una banda delictiva

La muerte de Kevin Alejandro Baiza, de 22 años, sacudió a la región luego de que su cuerpo fuera hallado a la vera de la Autopista Buenos Aires–La Plata, en jurisdicción de Ensenada. El joven fue encontrado en una laguna ubicada a pocos metros del kilómetro 52, en un sector de escasa circulación, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos policiales. Tras el aviso, se montó un operativo en el lugar y trabajaron peritos de la Policía Científica para preservar la escena y avanzar con las primeras diligencias.

En un primer momento no se logró establecer su identidad. Horas más tarde, tatuajes visibles en el cuerpo y la presentación de familiares en la dependencia policial permitieron confirmar que se trataba de Baiza, vecino de La Plata. La noticia se propagó rápidamente en el barrio donde vivía y generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde allegados manifestaron su dolor y reclamaron respeto frente a la difusión de versiones no confirmadas.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó la autopsia correspondiente para determinar con precisión la causa de muerte. De manera preliminar, el expediente fue caratulado como averiguación de causales de muerte y no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con los resultados forenses. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el joven atravesaba una situación personal compleja y que en los días previos habría mantenido conflictos en su entorno cercano, datos que forman parte del análisis judicial.

Baiza había sido mencionado anteriormente en investigaciones penales relacionadas con el robo de neumáticos en la región. Según registros judiciales, integraba un grupo conocido como “Los tira goma”, señalado por la sustracción de cubiertas y autopartes en talleres y zonas periféricas. Si bien esos antecedentes no establecen relación directa con su fallecimiento, fueron incorporados al contexto general del caso.

Mientras continúan las pericias y la recolección de testimonios, la comunidad permanece a la espera de definiciones oficiales que permitan esclarecer lo ocurrido y cerrar un episodio que volvió a poner en primer plano una historia atravesada por conflictos y vulnerabilidad.