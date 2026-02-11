Perpetua para el “Clan Sena” por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Tras varias audiencias que formaron parte del juicio, finalmente el “Clan Sena” fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido años atrás en la provincia de Chaco.

En ese marco, César Sena recibió la máxima pena por ser el autor del crimen, al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron declarados culpables por ser partícipes necesarios.

Por su parte, Gustavo Obregón fue sentenciado a cuatro años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Fabiana Cecilia González se le impusieron cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo ilícito cometido por Gustavo Melgarejo, quien recibió dos años y diez meses.

Las penas fueron confirmadas por la jueza Dolly Fernández, quien leyó el veredicto en la Cámara Segunda en lo Criminal, ubicada en Juan B. Justo y San Martín, al tiempo que la audiencia se realizó vía Zoom, con la presencia de los imputados.

Los asesinos de la víctima participaron de la sesión condenatoria desde la cárcel, mientras que también hicieron lo propio los defensores y los representantes de la querella.

El caso

Cabe recordar que todo comenzó luego de que la joven fuera vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.

A partir de entonces comenzó una intensa investigación y si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales a cargo de la instrucción reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

Asimismo, en el lugar de los hechos se había encontrado el anillo de compromiso de Strzyzowski, un dije, y sus restos óseos, incluyendo 16 dentarios, correspondientes a la víctima según un análisis de ADN.