Perdió el control del volante y volcó en 19 y 520

Un impactante accidente de tránsito ocurrió en nuestra ciudad, donde el conductor de un automóvil perdió el control del volante y terminó con las ruedas hacia arriba.

El siniestro vial se registró durante el mediodía de ayer en la intersección de las avenidas 19 y 520, donde el hombre que viajaba a bordo de un vehículo marca Renault Clío de color gris oscuro despistó y volcó.

Las autoridades recibieron una alerta radial mediante el sistema de emergencias 911 y el personal del Comando de Patrullas La Plata acudió al lugar de los hechos para asistir a la víctima.

El propio conductor del rodado manifestó que perdió el control del volante y eso derivó en el vuelco, aunque no trascendieron demasiadas precisiones sobre las causas del accidente.

Una ambulancia del SAME asistió al hombre, que presentaba una serie de golpes, aunque de todos modos no requirieron que fuera trasladado hasta un hospital ya que las lesiones eran leves. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales en el coche.