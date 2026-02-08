En minutos dos delincuentes robaron una casa de Barrio Jardín

Con gran astucia y velocidad, dos delincuentes perpetraron un fugaz asalto en una vivienda de Barrio Jardín, de la que se llevaron algunos elementos de valor entre sus manos. Con el botín en su poder, ambos hampones se dieron a la fuga y quedaron grabados por las cámaras de vigilancia instadas en el domicilio.

De acuerdo a la información que trascendió, todo sucedió durante la madrugada de ayer, alrededor de las 3:30 horas. Según se puede observar las imágenes, los sujetos van caminando por la zona de diagonal 690 entre las calles 116 bis y 117, mirando hacia el interior de las propiedades, tal vez buscando cuál era más vulnerable.

De pronto suben a la vereda y se meten en una casa, donde sigilosamente se cuelan por el frente donde las víctimas tenían estacionados dos automóviles. Uno de los ladrones se inmiscuye entre los dos vehículos y procurando no ser descubierto, agarró uno de los objetos que sustrajeron y se lo pasó a su socio delictivo, que enseguida huyó corriendo.

Acto seguidos, el mismo malviviente que ingresó primero a la finca tomó otro elemento y siguió los pasos de su cómplice. Y si bien las cámaras captaron solamente a dos individuos, se presume que actuaron al menos tres personas más que estaban en los alrededores esperándolos para luego escapar con rumbo desconocido todos juntos.

Temor por la banda

Los vecinos del barrio temen que se trate de una nueva banda dedicada al robo bajo estas características y que también cometan ilícitos bajo la modalidad conocida en la jerga como “escruche”.

Lo cierto es que los delincuentes se dieron a la fuga con un parlante y un televisor led de grandes dimensiones, corriendo por las calles del vecindario como si nada hubiera pasado.

Además, trascendió que uno de los frentistas oyó ruidos extraños y a los gritos puso en fuga a los maleantes, evitando así que se dieran a la fuga con más elementos de valor en sus manos.