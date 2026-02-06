Insólito: incumplió la prisión domiciliaria y lo encontraron oculto dentro de un freezer

Un hombre que se ocultó dentro de un freezer fue detenido en la provincia de Chaco luego de violar la prisión domiciliaria y las autoridades informaron que su captura se logró después de un insólito operativo.

El hecho se conoció cuando las autoridades fueron alertadas por la fuga de Víctor Manuel Romero, más conocido como “El Chino”, quien tenía beneficio de prisión domiciliaria en una causa en su contra.

En medio de la investigación, se informó al personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas por movimientos sospechosos en una chanchería sobre un basural municipal de Quitilipi.

Al rodear el lugar, los efectivos observaron que Romero se levantó de la cama, cerró la puerta y se metió dentro del freezer para ocultarse.

Sin embargo, los agentes lograron descubrirlo y se dio inmediata intervención a la Justicia: “No importa el escondite ni la estrategia, el trabajo policial continúa”, expresaron en el parte policial. El caso fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña, que ordenó su inmediata detención.