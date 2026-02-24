Con la Policía ausente, vuelven a robar en una peluquería

"Harta de los robos”. Así se siente una comerciante platense, que en las últimas horas sufrió el octavo asalto sin que las autoridades policiales hagan algo al respecto. De hecho, ni siquiera hay personas detenidas ni identificadas, pese a que todo tiene lugar en pleno centro.

Fuentes oficiales le contaron a Trama Urbana que durante la madrugada de este lunes un grupo de desconocidos destrozó una vidriera para ganar el interior de una peluquería ubicada en las calles 64 entre 12 y 13, a escasos metros del Parque Saavedra.

Sin que nadie lo detectara, rompieron el acceso principal y, ya adentro, recorrieron las instalaciones con absoluta libertad e impunidad. De esta manera, se apropiaron de manera ilegítima de diferentes elementos que consideraron de valor, entre ellos varias herramientas indispensables para el trabajo diario que allí se ejecuta.

La propia víctima se lamentó al informar que solo el arreglo del vidrio dañado supera el millón y medio de peso, que deberá costear con su propio bolsillo.

Vecinos enojados

Consumado el planificado atraco, sus autores huyeron con rumbo desconocidos in dejar rastros. La autoridades policial los busca a través de diferentes cámaras de seguridad del área, tanto públicas como privadas, aunque hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos, y seguían prófugos.

La propietaria de la peluquería afirmó sentirse cansada de los ataques, ya que es el octavo que sufren desde la inauguración del local, a pesar de que el edificio posee alarmas y otras medidas de seguridad. “A los ladrones no les importa nada. Actúan con pura maldad. No hay vigilancia en la zona”, comentó, angustiada, y aseveró que así no se puede seguir trabajando.

Por último mencionó que los robos son una constancia y exigió mayor presencia policial en la zona, además de reforzar los controles.

Los vecinos también se manifestaron y dijeron lo mismo: que el lugar está devastado ante la ausencia de agentes patrullando las calles. “Nadie nos protege, acá paremos no existir”, refirió uno. Y otro no dudo en opinar que “la zona está totalmente liberada. Por acá solo andan tranquilos los delincuentes, porque tienen el apoyo de la comisaría. Nosotros somos rehenes de todo esto”.

Lo cierto es que por lo pronto se abrió la correspondiente causa penal caratulada como “robo y daño” en la Unidad Funcional de Instrucción de Autores Ignorados, con el fin de dar con los implicados. La titular de la fiscalía ya ordenó una serie de medidas.