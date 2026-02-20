Murió un motociclista tras un violento triple choque

Un nuevo siniestro vial conmociona a la región. Un motociclista de 40 años falleció luego de permanecer internado en estado crítico tras protagonizar un fuerte choque en la ciudad de Berisso. El hecho ocurrió en la zona de avenida Génova, entre las calles 159 y 160, un sector de tránsito intenso donde conviven vehículos particulares, transporte de carga y motocicletas.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre circulaba a bordo de su moto cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionó con un camión de la marca Mercedes-Benz perteneciente a una empresa distribuidora y con un automóvil Renault modelo Fluence. La mecánica exacta del impacto todavía no fue determinada y será clave el resultado de las pericias accidentológicas que se realizaron en el lugar.

El choque fue de tal magnitud que el motociclista salió despedido y quedó tendido sobre el asfalto con heridas de extrema gravedad. Testigos del hecho alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, mientras efectivos policiales procedían a ordenar el tránsito y preservar la escena para las tareas investigativas.

Minutos después arribó una ambulancia que trasladó al herido al Hospital Mario Larrain, donde ingresó con múltiples traumatismos, entre ellos lesiones óseas y contusiones severas. A pesar de los esfuerzos del equipo médico y de las maniobras realizadas para estabilizarlo, el cuadro clínico se agravó con el correr de las horas y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes se acercaron al centro de salud y manifestaron su dolor por la pérdida. Algunos allegados destacaron que la víctima era trabajadora y conocida en el barrio, lo que acrecentó el impacto de la tragedia en la comunidad.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar responsabilidades. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a disposición de la Justicia, que deberá establecer cómo se produjo la secuencia del choque y si existió alguna infracción previa que haya desencadenado el desenlace fatal.