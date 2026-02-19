Encontraron el cuerpo de la joven que desapareció mientras realizaba buceo

Tras varias horas de búsqueda, se confirmó que Sofía Devries, la turista de 23 años que desapareció en la ciudad chubutense de Puerto Madryn cuando realizaba una práctica de buceo, fue encontrada muerta durante la tarde de ayer, según informaron desde la Fiscalía de ese distrito.

Mediante una publicación en la red social X (antes Twitter), las autoridades indicaron que “el cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, fue hallado la tarde del miércoles. La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente cuando se habría descompensado sin poder ascender por sus medios, ocurrido el lunes”.

Como parte los rastrillajes para encontrarla, el descubrimiento del cadáver fue llevado a cabo por personal de la Prefectura Naval Argentina durante los operativos de búsqueda, que habían comenzado durante la jornada del lunes pasado, día en el que la víctima se extravió.

Sofía, oriunda del partido bonaerense de Moreno, buceaba junto a su novio y otras tres personas en la zona de Punta Cuevas, en una profundidad de unos 20 metros. Si bien restan esclarecer algunos detalles sobre lo ocurrido, trascendió en un principio que se había producido un accidente, aunque por el momento se desconoce bien qué fue lo que pasó.

En ese marco, desde el Ministerio Público Fiscal buscarán determinar “si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una conducta negligente”.