Macabro hallazgo: encontraron el cráneo y la pierna de una mujer

El cráneo y una pierna pertenecientes a una mujer de 65 años fueron encontrados, al tiempo que se concretó la detención de un hombre acusado por el supuesto femicidio.

La víctima, identificada como Ramona Emilia Medina, se había retirado de su domicilio el domingo para disfrutar de los corsos en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo, pero desapareció y su familia radicó la denuncia por “averiguación de paradero”.

Inicialmente, las autoridades hallaron sus restos parcialmente incinerados y envueltos en una frazada, que el presunto asesino descartó en un descampado aledaño al cementerio.

En este sentido, se pudo constatar que el autor del crimen descuartizó a Medina, y mediante la reconstrucción de los hechos, comenzaron a sospechar que la mujer había concretado una cita con un vecino de la zona.

En este contexto, los efectivos policiales concurrieron a una vivienda situada en el barrio Herrera El Alto, donde arrestaron a un hombre de 38 años apodado “El Chuky”, quien fue trasladado hasta la sede judicial.

El implicado habría confesado el femicidio y el lugar donde abandonó el cadáver de Ramona, mientras se esperan los resultados de la autopsia y se maneja la hipótesis sobre la posible participación de más personas en el hecho.

Asimismo, el testimonio de un remisero resultó clave ya que declaró haber visto a la mujer y al aparente acusado bajo los efectos de alcohol, por lo que se negó a realizar un viaje.