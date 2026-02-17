Caso Eugenia Carril: la fiscalía sostiene que hubo “desprecio por la vida”

En medio de la conmoción por el atropello que terminó con la trágica muerte de Eugenia Carril en Villa Elvira, se conocieron los fundamentos de la fiscalía a cargo de la investigación para pedir la detención del conductor que la embistió. En ese marco, sostienen que el implicado tuvo “desprecio por la vida” y, además, una “actitud temeraria”.

Cabe recordar que el caso ocurrió días atrás en 3 y 96, en momentos en los que la joven de 18 años regresaba a su casa tras salir de la facultad y fue embestida luego de bajar del colectivo. Horas después su cuerpo fue hallado en una zanja y con el tiempo se confirmó la hipótesis que involucraba a un hombre que circulaba en una Chevrolet Meriva como el principal responsable de su fallecimiento.

El conductor, un sujeto de 41 años de nacionalidad peruana, finalmente se entregó a la Justicia y prestó declaración. Según se desprende de la pesquisa, el sospechoso aseguró que se quedó dormido al volante y que al escuchar el golpe creyó que le habían arrojado un proyectil. En su testimonio, aseveró estar muy cansado por el trabajo y manifestó que “cabeceó una o dos veces”.

En ese marco, el titular de la UFI N° 12 de La Plata, elaboró la hipótesis basándose en una presunta conducción imprudente, sumando a que se dio a la fuga y no se detuvo a asistir a la víctima. El hombre se excusó diciendo que no frenó porque entró en pánico porque pensó que el ruido se debía a algún objeto contundente que le habían tirado para robarle, porque lo que llegó a su casa tocando bocina.

Autopsia

En base a la acusación, el fiscal sostuvo que el conductor perdió el control del volante “pese a que nada se lo impedía, salvo su temeridad y falta de cuidado”. En esta misma línea, en los argumentos se aclara que escapó “procurando su impunidad y sin prestar socorro ni convocar a los servicios de emergencia”.

Como parte de la investigación para esclarecer los detalles que aun restan definir, se realizó la autopsia correspondiente al cuerpo de Carril. En los resultados se destaca que la joven falleció a causa de “asfixia” y de un “traumatismo de cráneo grave”, producto del fuerte golpe por el atropello.

Asimismo, el informe final resalta que la víctima presentaba signos compatibles con una data de muerte de entre 12 y 18 horas previas al examen que fue realizado durante el mediodía del pasado 14 de febrero.

Cabe remarcar que el pedido de detención efectiva fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, en una causa que está caratulada como homicidio culposo y que podría sumar una serie de agravantes.