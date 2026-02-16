Fiesta sangrienta en Ensenada: un joven terminó baleado

Una fiesta en la vecina localidad de Ensenada terminó en las últimas horas de manera sangrienta, ya que un joven fue baleado y un amigo suyo lo llevó personalmente hasta un centro médico, del cual luego huyó a bordo de una motocicleta, informaron ayer fuentes policiales y judiciales consultadas por este multimedio.

De acuerdo a los voceros, todo se originó en un festejo que se llevó a cabo durante la madrugada de este domingo en las calles Hernández y Rodríguez del barrio Mosconi. Allí, por motivos que son investigados, se originó una pelea. En medio de la misma, en un momento dado uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y le disparó a otro de los implicados. El proyectil impactó en la rodilla izquierda y salió por la pantorrilla y, herido, cayó al piso.

Mientras el agresor se escapó con rumbo incierto junto a otros sujetos que estaban con él, la víctima fue derivada por un allegado hasta el hospital Cestino. Sin embargo, fue dejado en la puerta del nosocomio.

La situación fue advertida por el personal de la guardia y el muchacho, de 24 años, fue asistido. Se comprobó que tenía un tiro en la pierna y recibió las curaciones de rigor. “Su vida no corre ningún peligro”, relató un portavoz, quien a su vez admitió que la gresca pudo haberse originado “por drogas”.

Un automovilista

Lo cierto es que hasta el cierre de la presente edición no se había podido localizar al agresor, de quien nada se sabe. Y tampoco se encontró a la persona que llevó al damnificado al hospital, para después irse.

Una cámara de seguridad registró esa acción, y puede verse al conductor a bordo de un ciclomotor de alta cilindrada. En la parte de atrás iba el lesionado, y al lado circulaba un auto. Quien manejaba este vehículo ayudó al de la moto a dejar al joven en la zona de la guardia. Sin embargo, los detectives dijeron que el hombre del coche es ajeno a todo y solo se dedicó a ayudar.