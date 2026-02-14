Motochorros balearon a dos personas en un robo: una está grave

Un playero se encuentra internado en grave estado luego de ser baleado en el tórax por dos motochorros en un episodio que se registró en una estación de servicio del partido bonaerense de Lanús, en el cual también resultó herido un cliente que cargaba combustible, a quien le robaron la moto.

El suceso ocurrió en una expendedora Shell situada en el cruce de la Avenida Remedios de Escalada y Perón, donde arribó personal policial que identificó a los heridos que fueron trasladados al Hospital Evita.

Uno de los lesionados, Gonzalo Castrovillari, sufrió dos impactos de arma de fuego en el omóplato, pero que no presenta gravedad, mientras que el otro es un empleado del lugar, quien recibió un disparo en el tórax y su estado es grave.

El primero de ellos contó que dos delincuentes le sustrajeron su Kawasaki 700, por lo cual se dio la alerta.

Los sospechosos fueron identificados y el rodado fue encontrado, mientras que en el cruce de Obon y Ucrania, a 15 cuadras de la estación, los peritos levantaron dos huellas y ADN.