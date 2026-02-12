Desbaratan una organización que dirigía robos desde cárceles de La Plata

Una organización criminal que planificaba asaltos desde el interior de dos cárceles de La Plata fue desarticulada tras una serie de allanamientos que permitieron identificar y detener a sus integrantes. La banda, conocida en la investigación como “Banda del Millón”, operaba bajo la coordinación de internos alojados en las Unidades Penitenciarias N°45 de Melchor Romero y N°9 de Villa Elvira.

Según establecieron los investigadores, los detenidos organizaban los golpes desde los pabellones y contaban con ejecutores en libertad que concretaban los robos bajo un esquema previamente delineado. La causa tomó fuerte notoriedad pública tras difundirse imágenes de uno de los ataques más violentos atribuidos al grupo: la entradera sufrida por Mónica Mancini, una jubilada de 82 años conocida en redes sociales como la “abuela influencer”.

El hecho ocurrió el 9 de enero, cerca de las 3.57, en la vivienda de la víctima en Martínez, partido de San Isidro. De acuerdo con la reconstrucción judicial, al menos tres delincuentes participaron del asalto: dos ingresaron al dormitorio y la redujeron mediante amenazas de muerte, mientras un tercero permanecía en otro sector de la casa. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la habitación.

Durante casi dos horas, los asaltantes exigieron dinero y objetos de valor. Ante la falta de efectivo en el domicilio, obligaron a la mujer a entregar sus claves de homebanking y realizaron transferencias hacia cuentas asociadas a billeteras virtuales vinculadas a la organización. También sustrajeron moneda extranjera, un collar dorado, un teléfono celular y documentación personal.

La víctima declaró que fue amenazada de muerte y que los atacantes le aseguraron actuar en una “zona liberada”. Finalmente, la dejaron atada de pies y manos antes de escapar.

Con los procedimientos realizados en los últimos días, la investigación avanzó sobre la estructura completa del grupo, incluyendo el presunto rol de los internos que coordinaban los movimientos desde los establecimientos penitenciarios. La causa continúa en etapa de análisis de pruebas digitales y financieras para determinar el alcance total de la organización y su posible vinculación con otros hechos similares.