Robo feroz, persecución y balacera desde el centro a la mega toma

La tranquilidad del mediodía platense se vio abruptamente interrumpida cuando un violento robo armado se produjo a plena luz del día frente a la sede del Centro de Monitoreo Municipal (COM), en la calle 21 entre 50 y 51, a metros de Plaza Malvinas, una zona tradicional del casco urbano.

El hecho ocurrió cerca de las 13, cuando dos delincuentes armados abordaron a una mujer que se disponía a subir a su vehículo estacionado. En medio del forcejeo, la víctima fue arrastrada varios metros mientras los asaltantes intentaban apoderarse del automóvil. Los gritos de auxilio alertaron a vecinos de la cuadra, algunos de los cuales registraron la escena con sus teléfonos celulares. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron una fuerte conmoción.

La particularidad del caso es que el asalto se concretó justo frente al COM, el edificio desde donde se monitorean las cámaras de seguridad y se coordina parte del sistema de prevención municipal. Esta situación despertó indignación entre los vecinos, que cuestionaron la vulnerabilidad del lugar pese a la presencia de dispositivos de vigilancia.

Tras concretar el robo de un automóvil Smart blanco, los delincuentes escaparon a gran velocidad, lo que dio inicio a un amplio operativo policial. Mediante el seguimiento de cámaras y la coordinación entre móviles, el vehículo fue localizado y comenzó una persecución que se extendió hacia la localidad de Los Hornos.

El operativo se intensificó en la zona de 154 y 72 y finalizó en inmediaciones de 80 y 146, cerca de la Megatoma de Los Hornos. Allí, los sospechosos abandonaron el rodado e intentaron huir. Uno de ellos fue reducido luego de intentar escapar a pie y resultó herido de bala en una pierna, con orificio de entrada y salida, por lo que debió ser asistido médicamente bajo custodia policial.

Fuentes judiciales confirmaron que el delincuente herido cuenta con un extenso prontuario: estuvo detenido desde el año 2021 hasta el 1° de mayo de 2025 por robo calificado de mercadería transportada y coacción agravada por el uso de armas, cometidas en un contexto de violencia de género.

En tanto, su cómplice fue hallado oculto en el techo de una vivienda cercana, donde intentaba esconderse para evitar ser detenido. Tras un rastrillaje, fue reducido y trasladado a una dependencia policial.

La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y resistencia a la autoridad, mientras que la víctima fue asistida y se encuentra fuera de peligro. El episodio volvió a encender la alarma por la inseguridad en zonas céntricas de La Plata.