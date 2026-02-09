Caso Rocío Alvarito: el acusado declarará por primera vez ante la Justicia

Marcos Ariel García, pareja de Rocío Alvarito, declarará este martes ante la Justicia y brindará por primera vez su versión sobre lo ocurrido la madrugada en que la joven de 26 años cayó desde el balcón de un segundo piso en un edificio del barrio La Loma, en La Plata. El acusado permanece detenido y es, hasta el momento, el único testigo directo del hecho.

La audiencia de indagatoria está prevista para las 10 de la mañana y será una instancia central en la investigación, ya que permitirá conocer formalmente el relato del imputado ante la Fiscalía. Desde su defensa sostienen que esta declaración permitirá aclarar las circunstancias del episodio.

Según indicaron sus abogados, García no pudo expresarse con precisión en su primera oportunidad procesal debido al impacto emocional provocado por la muerte de Rocío, y ahora aportará información que no había logrado brindar anteriormente.

La declaración se producirá en un contexto sensible, atravesado por peritajes criminalísticos y forenses realizados en el departamento, que abrieron nuevos interrogantes sobre lo sucedido, y por el reclamo sostenido de la familia para que el caso sea investigado con perspectiva de violencia de género.