Mataron de un disparo en la cabeza a un expolicía en un intento de robo

En policía retirado de la Federal fue salvajemente asesinado en la puerta de su casa durante un intento de asalto, en el que al menos dos delincuentes lo abordaron para robarle y le dispararon. Tras ello escaparon, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia hasta el centro de salud más cercano, donde finalmente perdió la vida.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió en la calle Medrano al 300 en el partido bonaerense de Merlo y el exuniformado fue identificada como Julio Cesar Reyes, de 58 años. Momentos antes del crimen, se encontraba tomando mates junto con su mujer, hasta que fue a buscar los cigarrillos que había dejando en el interior de su automóvil, que estaba estacionado en la puerta de su domicilio.

Al llegar a la vereda, Reyes fue interceptado por los malvivientes que lo atacaron a tiros. Según señaló la esposa del damnificado, ella se quedó dentro de la vivienda y en una secuencia que duró unos pocos segundos, después de que él saliera escuchó una frenada brusca y un disparo. De inmediato corrió hacia la calle y encontró a su marido herido de gravedad junto al coche.

Por esta razón, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Eva Perón, donde los médicos que lo asistieron intentaron reanimarlo, pero no pudieron. Finalmente se confirmó el deceso del exagente producto de un impacto de arma de fuego en la cabeza, y comenzó la pesquisa para esclarecer el violento episodio.

Buscan a los ladrones

Como parte de la investigación, la mujer entregó un arma que había encontrado en el suelo del vehículo y pertenecía a su esposo, al tiempo en que mencionó que faltaba la billetera del interior del auto.

Asimismo, el personal de la Policía Científica trabajó en la escena e incautó una vaina servida calibre 9 milímetros sobre el pavimento, identificaron dos muestras de presunta sangre y dos rastros dactilares, mientras se aguarda el relevamiento de las cámaras de seguridad.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, y según señalaron testigos, un vehículo blanco, posiblemente un Fiat Argo, circulaba por el barrio en el momento del hecho, por lo que se analiza el recorrido de un coche con esas características para dar con los sospechosos.