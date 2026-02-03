Una trabajadora perdió dos dedos del pie tras un accidente con un camión recolector

Un grave accidente laboral ocurrió en nuestra ciudad, a muy pocas cuadras del Parque Castelli, donde una trabajadora resultó con profundas heridas en uno de sus pies mientras desarrollaba una serie de tareas de limpieza.

De acuerdo a la información a la que accedió Trama Urbana, todo sucedió durante la mañana de ayer en la zona de las calles 25 entre 63 y 64, hasta donde se dirigieron los efectivos policiales luego de recibir una alerta radial mediante el 911.

El llamado indicaba un incidente en la mencionada dirección, en el que había una mujer de 39 años resultó lesionada en medio de un percance con un camión recolector de la empresa encargada para el acopio de los residuos en La Plata.

Cuando los uniformados arribaron al lugar de los hechos, se entrevistaron con la víctima, quien les brindó algunos detalles acerca de lo sucedido. La señora relató que, mientras estaba trabajando, su pie izquierdo quedó atrapado en la prensa, al mismo tiempo que se compactaba la basura recogida.

Por esta razón se solicitó la presencia de los profesionales de la salud, quienes arribaron en una ambulancia del SAME. En ese marco, los médicos la asistieron en la zona, aunque debido a la gravedad de la situación, la trasladaron hasta el nosocomio más cercano.

La mujer fue derivada hasta el Hospital San Juan de Dios, donde ingresó por el sector de la guardia. Tras la realización de unos estudios, se comprobó que había perdido dos dedos de su pie izquierdo, que fueron amputados por la prensa.

En tanto, el camión recolector marca Ivecco perteneciente a la empresa quedó secuestrado a la espera de las pericias correspondientes para terminar de esclarecer el hecho.

Asimismo, se solicitó el relevamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores como parte de la causa que quedó en menos de la UFI en turno y que fue caratulada como lesiones por accidente.