Desvalijaron cinco departamentos céntricos

Cinco departamentos de un edificio céntrico fueron desvalijados y lo peor de todo fue la respuesta policial: “No podemos tomar la denuncia porque no tenemos personal”, adujeron.

Un grupo de delincuentes se acercó hasta una edificación emplazada en 45 entre 15 y 16 sin forzar la puerta principal. Ya adentro, se dirigieron a cinco inmuebles que estaban sin sus dueños, y de allí se alzaron con diferentes elementos que consideraron de valor, para después darse a la fuga con rumbo incierto.

Las víctimas, al llamar al 911, recibieron un mensaje funesto, que decía que los agentes no podían ir por “falta de recursos disponibles”.

Hace días, sucedió lo mismo en un edificio de 43 entre 12 y 13, donde se saquearon cuatro departamentos. Ambos casos se mantienen impunes y los vecinos de la zona mostraron su profunda preocupación ante la inacción de los encargados de seguridad.