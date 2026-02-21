La asesinaron y su crimen aún está rodeado de misterio

La familia de Valeria Schawab, la mujer que fue asesinada en Comodoro Rivadavia y cuyo femicida se suicidó horas después del crimen, se presentó como querellante con el objetivo de “agotar todas las líneas investigativas”. Esto se debe a que para el entorno de la víctima podría haber más personas involucradas.

A más de un mes del sangriento suceso que estremeció a la ciudad chubutense, Jessica Schwab, hermana de la víctima, y Mauro Fonteñez, abogado de la familia, se presentaron este viernes ante el Ministerio Público Fiscal para hacer efectiva la presentación como querellante y pedir nuevas medidas de prueba.

“Por parte de la familia, lo que se busca es verdad y, obviamente, que en este caso la verdad pasa por adoptar todas las líneas investigativas y no por el silencio, eso en principio”, expuso Fonteñez.

Respecto de la solicitud de nuevas medidas, explicó que se deben a que "hemos estado estudiando las pericias genéticas y las pericias médico-legales que han arribado; en mi opinión, de acuerdo con los expertos de parte que hemos consultado, surgen algunos interrogantes. Entonces, las medidas que presentamos tienen que ver con la hipótesis que sostiene la familia respecto de la participación de más de una persona”.

Por el lado de Jessica, apoyó los dichos de su abogado y sumó: “Mi hermana ya no va a volver, pero si siguen asesinos sueltos y violadores, podemos ser cualquiera de nosotros. Por eso es importante que acompañen y que esto no quede como otro caso más en el olvido”.

Los fiscales María Blanco y Cristian Olazabal confirmaron que el autor del femicidio es Jonathan Mario C., quien al día siguiente se quitó la vida.

“Se encontró ADN de esta persona en las uñas de Valeria y material compatible en la zona genital en los hisopados que se tomaron durante la autopsia que fue compatible con esta persona”, explicaron.

Valeria, de 39 años, había salido a caminar por la costanera de Comodoro Rivadavia y apareció asesinada en un acantilado. Su cuerpo apareció tras horas de búsquedas.