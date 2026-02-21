Motociclista pelea por su vida tras gravísimo accidente

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Barrio Norte mantiene en vilo a vecinos de La Plata. Un joven motociclista de 19 años se encuentra internado en estado crítico luego de protagonizar un fuerte choque en la intersección de las calles 14 y 35, en una zona de intenso movimiento vehicular.

El siniestro se produjo durante la tarde, cuando por causas que aún se investigan la motocicleta en la que circulaba el joven impactó contra un automóvil Nissan Note, modelo perteneciente a la firma japonesa Nissan Motor Co.. La violencia del golpe fue tal que el conductor de la moto salió despedido y quedó tendido sobre el asfalto, inconsciente.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados en el lugar, el motociclista no llevaría casco al momento del impacto. Vecinos de la cuadra señalaron que escucharon un estruendo y salieron rápidamente a asistir, mientras se daba aviso al servicio de emergencias. Minutos después arribaron efectivos policiales y una ambulancia, cuyo personal médico realizó maniobras de estabilización antes de trasladar al herido de urgencia.

El joven fue derivado al Hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado con riesgo de vida. Según trascendió, presenta traumatismo craneoencefálico severo y otras lesiones de consideración. Su estado es reservado y las próximas horas resultan determinantes para su evolución.

Por su parte, la conductora del automóvil, de 31 años, no sufrió heridas de gravedad. La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que ordenó pericias accidentológicas para determinar la mecánica del hecho y establecer responsabilidades.

El episodio reaviva la preocupación por la seguridad vial en la ciudad, especialmente en sectores de alta circulación donde vecinos reclaman mayores controles y medidas preventivas que permitan reducir la cantidad de siniestros. Mientras tanto, familiares y allegados del joven aguardan con angustia novedades sobre su estado de salud.