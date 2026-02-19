Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos

Un brutal intento de femicidio generó profunda conmoción cuando un hombre baleó en la cabeza a su pareja delante de sus hijos. La joven se encuentra internada en grave estado y el acusado fue detenido, además de que se secuestró un arma.

El ataque sucedió en horas de la madrugada en un domicilio situado en la calle Chile al 137, en la ciudad bonaerense de Junín, cuando la víctima y el agresor tuvieron una pelea. En medio de la discusión, el hombre sacó un arma y le disparó.

La Policía fue alertada por el propio atacante, de 25 años, pero tratando de desviar el foco manifestó que su pareja había sido atacada por un tercero en la vía pública.

En ese marco, cuando los agentes arribaron a la vivienda constataron que la mujer estaba consciente con un disparo en el cráneo, por lo que fue trasladada de manera inmediata al hospital local.

El caso quedó en menos de la UFI N°6 de Junín, y su titular decidió que el acusado sea demorado, pese a que la víctima sostuvo que no había sido su pareja. Para las autoridades judiciales, esta declaración está ligada a un contexto de violencia de género.

Asimismo, trascendió que durante los peritajes realizados en la finca donde ocurrió la agresión, hallaron en una chimenea el arma utilizada y el celular del sospechoso.

Por su parte, los médicos del hospital confirmaron que la bala quedó alojada en la zona parénquima cerebral de la mujer.