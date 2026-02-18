Abandonados: una panadería sufrió 50 robos en un año y medio

La inseguridad golpea con fuerza a los comercios de La Plata y una panadería ubicada en las inmediaciones de Parque Castelli se convirtió en un caso emblemático. Desde su apertura, en julio de 2024, el local acumula casi 50 robos, una cifra que expone la vulnerabilidad con la que trabajan a diario pequeños emprendedores de la ciudad.

El último episodio ocurrió en horas de la mañana, minutos después de que el comercio levantara sus persianas. Dos delincuentes encapuchados ingresaron cuando una empleada se encontraba sola atendiendo. Bajo amenazas, exigieron el dinero de la caja registradora y se llevaron también el posnet antes de escapar rápidamente. La secuencia quedó marcada por el temor y la impotencia de quienes estaban en el lugar.

Según relataron los dueños, los asaltantes actuaron con aparente conocimiento de la rutina del negocio. Señalan que el robo se produjo poco después de que se retiraran los proveedores, un detalle que alimenta la sospecha de que los movimientos del comercio eran observados previamente. “Desde que abrimos contamos 49 hechos. Es desesperante”, confiaron, preocupados por la reiteración de los ataques.

El impacto no es solo económico. Trabajadores y propietarios aseguran que el desgaste emocional es cada vez mayor. Abrir cada mañana se transformó en una situación de riesgo constante, con la incertidumbre de no saber si volverán a sufrir un nuevo asalto. La inversión en cámaras y otras medidas de seguridad no logró frenar la seguidilla de episodios.

Vecinos de la zona sostienen que los robos se repiten en distintos horarios y que la presencia policial resulta insuficiente. Comerciantes del barrio advierten que la problemática afecta a varios locales y que el miedo condiciona tanto la actividad laboral como la vida cotidiana.

El caso de esta panadería refleja una preocupación más amplia que atraviesa a distintos sectores de la capital bonaerense. Mientras los dueños intentan sostener el emprendimiento pese a las pérdidas, reclaman respuestas concretas para poder trabajar sin que cada jornada se convierta en una apuesta incierta frente a la delincuencia.