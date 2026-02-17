Chocó, mató, huyó, volvió a chocar y murió

Un conductor, que habría estado alcoholizado, atropelló y mató a un ciclista, se dio a la fuga y minutos después protagonizó un segundo accidente donde él murió y una mujer sufrió fracturas.

El primer accidente sucedió el pasado domingo en la localidad salteña de La Merced, sobre la ruta nacional 68, cuando el conductor embistió a un ciclista, lo mató y luego se dio a la fuga. La secuencia continuó minutos después cuando a los pocos kilómetros, en la curva de Sumalao, el mismo conductor protagonizó un segundo siniestro.

En dicha ocasión, chocó de frente con un auto Volkswagen Gol Trend en el que iba una mujer que se dirigía a su trabajo.

Producto de este último siniestro el conductor falleció, mientras que la mujer resultó con fracturas expuestas, por lo que debió ser trasladada al hospital. Por fortuna su vida no corre peligro.