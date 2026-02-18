Buscan a una joven que practicaba buceo y desapareció

Una intensa búsqueda comenzó en Puerto Madryn, donde una joven de 23 años desapareció mientras practicaba buceo a bordo de una embarcación autorizada para este tipo de actividad subacuática.

Según explicaron los encargados de la expedición, cuando estaban por regresar a la orilla advirtieron que la turista no había vuelto a la superficie después de la inmersión.

Personal de la Prefectura Naval Argentina lleva a cabo un gran operativo sobre la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, lugar en el que la turista de Buenos Aires se sumergió junto con otras tres personas que iban a bordo de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Todo transcurría sin inconvenientes hasta que al momento del regreso notificaron que solo tres habían vuelto a la superficie. De inmediato se dio aviso a las autoridades y desde entonces comenzaron una serie de operativos.

Por su parte, el novio de la turista criticó a la Prefectura Naval por “no tener un rápido accionar” y manifestó: “Tengo la esperanza de volverte a encontrar”.

“Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático”, cuestionó, y agregó: “Primero, en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de Puerto Madryn”.