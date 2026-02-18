Grave accidente en Villa Gesell: una emprendedora platense pelea por su vida tras el vuelco de un UTV
Florencia Rastelli Mella, abogada y comerciante de La Plata, sufrió un violento siniestro mientras se encontraba en la costa atlántica por trabajo. Permanece internada en terapia intensiva en Mar del Plata con pronóstico reservado.
Un dramático accidente ocurrido el último domingo en Villa Gesell dejó en estado crítico a Florencia Rastelli Mella, una abogada, emprendedora e influencer de 33 años con locales en La Plata. La mujer viajaba como acompañante en un vehículo utilitario todo terreno (UTV) que volcó en una zona frecuentada por turistas y aficionados al off road.
Según relataron testigos a medios locales, el rodado dio varios giros sin la intervención de otros vehículos. En medio del vuelco, Rastelli Mella salió despedida y el UTV terminó cayendo sobre su cuerpo. El conductor, un hombre cuya identidad no trascendió, resultó con lesiones de menor consideración.
Tras el impacto, la joven fue trasladada de urgencia a un centro de salud de Villa Gesell con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Debido a la complejidad del cuadro, fue derivada posteriormente a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva.
De acuerdo con el parte médico, presenta fracturas en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales C4, C6 y C7, además de lesiones en la lámina y carilla articular de C5. También se le diagnosticó contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en D12 por compresión con estrechamiento del canal medular. Su estado es delicado y el pronóstico reservado.
Las imágenes del vehículo tras el siniestro reflejan la magnitud del impacto: el UTV quedó prácticamente destruido. Mientras avanza la investigación para determinar las causas del vuelco, familiares y allegados difundieron mensajes en redes sociales pidiendo cadenas de oración por su recuperación.