Grave accidente en Villa Gesell: una emprendedora platense pelea por su vida tras el vuelco de un UTV

Un dramático accidente ocurrido el último domingo en Villa Gesell dejó en estado crítico a Florencia Rastelli Mella, una abogada, emprendedora e influencer de 33 años con locales en La Plata. La mujer viajaba como acompañante en un vehículo utilitario todo terreno (UTV) que volcó en una zona frecuentada por turistas y aficionados al off road.

Según relataron testigos a medios locales, el rodado dio varios giros sin la intervención de otros vehículos. En medio del vuelco, Rastelli Mella salió despedida y el UTV terminó cayendo sobre su cuerpo. El conductor, un hombre cuya identidad no trascendió, resultó con lesiones de menor consideración.

Tras el impacto, la joven fue trasladada de urgencia a un centro de salud de Villa Gesell con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Debido a la complejidad del cuadro, fue derivada posteriormente a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva.

De acuerdo con el parte médico, presenta fracturas en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales C4, C6 y C7, además de lesiones en la lámina y carilla articular de C5. También se le diagnosticó contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en D12 por compresión con estrechamiento del canal medular. Su estado es delicado y el pronóstico reservado.

Las imágenes del vehículo tras el siniestro reflejan la magnitud del impacto: el UTV quedó prácticamente destruido. Mientras avanza la investigación para determinar las causas del vuelco, familiares y allegados difundieron mensajes en redes sociales pidiendo cadenas de oración por su recuperación.