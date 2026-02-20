Hallan muerto en prisión al acusado de matar a su hijo

Un recluso de 52 años fue hallado muerto en la Unidad Penitenciaria N° 34, ubicada en 179 y 524, en La Plata. El hombre se encontraba detenido acusado de haber asesinado a su hijo en Lomas de Zamora, en un hecho que había generado fuerte conmoción.

Según la información oficial, el hallazgo se produjo durante una recorrida de rutina en el Bloque “C”. El encargado del sector escuchó gritos provenientes del Pabellón 4 y, al acercarse, otros internos señalaron que su compañero se habría ahorcado dentro de la celda que ocupaba.

De acuerdo al parte preliminar, el recluso, identificado como Ruffo Mazzeo, habría utilizado una sábana, atando uno de sus extremos a una ventana. Sus compañeros cortaron el elemento y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal de salud del penal. Sin embargo, los profesionales constataron que ya no presentaba signos vitales.

Tras el hecho, se preservó la escena y se dio intervención a la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia de rigor. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, que impartió las primeras directivas para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El hombre estaba detenido con prisión preventiva en el marco de la causa por el crimen de su hijo. Ahora, la Justicia deberá establecer con precisión cómo se produjo su muerte dentro del establecimiento penitenciario.

Otra muerte intramuros en la misma unidad

En un episodio separado ocurrido también en la Unidad Penitenciaria N° 34, un interno de 33 años, identificado como Fernando Maximiliano López Guarino, fue encontrado sin vida durante la madrugada en el Pabellón 7.

El hallazgo se produjo alrededor de las 4.15 durante el recuento general de la población carcelaria. Un agente advirtió que el detenido se encontraba suspendido con un trozo de sábana atado a una estructura superior de la celda.

Se convocó de inmediato al personal de salud del penal, que confirmó que no presentaba signos vitales. Posteriormente, se preservó el lugar para el trabajo de Policía Científica y se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 también interviene en este caso para determinar cómo se produjo el hecho. Ambos episodios son materia de investigación judicial.